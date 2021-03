Hugo Maradona: "Su Diego una telenovela, lasciatelo in piace! Ho tanto dolore dentro me"

Hugo Maradona è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli e del fratello Diego Armando Maradona. Ecco quanto evidenziato da CN24: "100 giorni senza mio fratello. La statua realizzata per Diego è un orgoglio ma il dolore rimane dentro me giorno dopo giorno. Sono felice di partecipare alle manifestazioni per mio fratello ma sono timido, tengo un profilo basso. Se mi chiamano vengo subito, per Diego. Le vicende giudiziarie sulla morte di Diego sono una telenovela e mio fratello non può difendersi. Ne resto fuori: ciò che mi doveva dare me lo ha dato in vita. Questa corsa ai soldi non gli avrebbe fatto piacere. Lasciassero riposare Diego in pace, è l’unica cosa che chiedo!”.