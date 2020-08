Higuain: "Non mi pento di aver lasciato il Napoli. Traditore? Lo dissero anche di Pirlo o Ronaldo" [VIDEO]

Calciomercato Napoli - Nel corso dell’intervista rilasciata a Fox Sports Argentina, Gonzalo Higuain è tornato anche sulla cessione che lo ha portato a Torino: “Non mi sono pentito di aver lasciato il Napoli per la Juventus. Loro lo hanno vissuto come un tradimento verso la squadra più vincente. però uno deve fare quello che sente, quello che lo rende felice. E non mi pento. Mi hanno definito traditore? .Sì, ma quanti giocatori sono passati dal River al Boca? Dall’Inter al Milan, o alla Juventus? Traditore lo hanno detto a Pirlo, a Ronaldo, a tantissimi giocatori. Fa parte del calcio”.

Calciomercato Juve, Higuain parla del futuro

"Futuro?Adesso sto bene, riposo e penso. Il 24 torno ad allenarmi e ho ancora un anno di contratto in Italia. Devo presentarmi e vedere cosa succede col nuovo allenatore (Andrea Pirlo, ndr). Sicuramente sarà una dinamica diversa. La MLS? Molti giocatori ci vanno, sarebbe bello sì, ma adesso sono qui. Vediamo che succede. Dopo il calcio non diventerò un allenatore a causa dello stress mentale e fisico che comporta. Tutti gli allenatori arrivano coi capelli neri, se ne vanno tre anni dopo coi capelli grigi. River? Non mi manca il calcio argentino, mi piace guardarlo... ma no. Sono partito giovane e oggi l'Argentina dovrebbe aprire gli occhi perché tanti giocatori esitano a tornare, soprattutto per il futuro delle loro famiglie. Molti ora vanno negli Stati Uniti, in Cina, o l'Arabia Saudita".