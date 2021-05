Hellas Verona, Juric: "Zaccagni ha fatto il saluto di qualità nella prima parte del campionato, ora non è determinante come prima"

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona, ha commentato così in conferenza stampa il momento che sta vivendo Zaccagni, obiettivo di mercato del Napoli:

"Quest'anno ci sono giocatori che sono andati completamente oltre, con dolori, problemi, quando non dovevano giocare non avevamo cambi. Zaccagni è uno di quelli: nella prima parte del campionato ha fatto il salto di qualità, adesso sta facendo giocare bene la squadra ma non è determinante come prima. L'altro giorno ha preso una brutta botta: un po' di energie le ha recuperate, e in queste cinque partite deve essere fondamentale. Domani penso di farlo giocare, se lo merita. E spero si sblocchi davanti, perché ci manca tanto".