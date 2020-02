Ultime notizie calcio Napoli - Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa a proposito delle ambizioni europee della sua squadra. Ecco quanto evidenziato da Tuttomercatoweb:

"Non ci penso, non che non voglia. La squadra deve andare al massimo fino alla fine, non vedo ragioni perché non debba andare così. Ci possono essere difficoltà, ma dobbiamo andare forte. Non ci devono essere cali".