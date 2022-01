Hamsik, l'entourage: "Marek condusse la trattativa tra il Napoli e Lobotka, era tutti i giorni a telefono con Giuntoli per mediare"

Napoli calcio - Martin Petras, membro dell'entourage di Marek Hamsik, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss:

"Lobotka? Vi svelo un retroscena. Già da dicembre 2019 Marek ha condotto la trattativa che ha portato Lobotka al Napoli. Ricordo quando Marek mi disse che era tutti i giorni a telefono con Giuntoli per cercare di fare da mediatore nella trattativa che come sappiamo alla fine andò in porto a Gennaio 2020. Io ricordo che in quel periodo erano tantissime le squadre interessate a lui, ma Marek fu decisivo nella scelta finale di Stanislav".