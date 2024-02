Hamsik: "Calzona mi vorrebbe nello staff tecnico: domani ho un incontro con il presidente De Laurentiis"

Francesco Calzona è stato presentato in conferenza stampa e domani debutterà sulla panchina del Napoli in Champions League. Nel suo staff, però, ha ancora l'intenzione di inserire Marek Hamsik:

"Volevo fortemente che venisse: solo che lui gestisce un'Academy importante, da quando ha smesso di giocsre l'ha presa in mano lui. In così poco tempo non è riuscito a organizzarsi, ma mai dire mai: Hamsik e Maradona sono i giocatori più amati qui. Un ragazzo fantastico, collabora con me in nazionale: gli ho dato molto spazio, è un ragazzo eccezionale".