Ciccio Graziani, ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato e preso anche le difese di Arkadiusz Milik: "Secondo me, a Napoli, sono troppo scettici su Arkadiusz Milik: è uno dei migliori attaccanti in serie A. Sa alternarsi con Dries Mertens e non penso che davanti ci sia bisogno di tanto altro. Serve più qualcosa in mezzo al campo, James sarebbe il massimo oltre a Elmas".