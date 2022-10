Graziani sicuro: "Il Napoli è la miglior squadra d’Italia, Inter e Juve fuori dalla corsa Scudetto"

“Il Napoli è la miglior squadra d’Italia”. Campione del Mondo 1982, Ciccio Graziani è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il Napoli non sorprende più, è una squadra consolidata che gioca ad alto livello, sbaglia poco ed è sempre in partita, è la squadra migliore che abbiamo in Italia per ritmo e qualità di gioco, è una macchina perfetta. L’infortunio occorso a Rrahmani? Si gioca spesso alcuni giocatori sono sempre in campo, alla lunga paghi. Ci può essere un minimo di rischio, comunque Ostigard e Juan Jesus faranno certamente bene, non bisogna preoccuparsi. Contro l’Ajax mi aspetto il solito Napoli, in virtù dei 9 punti in classifica può esserci anche un po’ di turnover, con i 5 cambi poi puoi gestire molto bene la partita. Il campionato? Ci sono due realtà stupende come Atalanta e Udinese, la Lazio ha ottenuto una vittoria straordinaria a Firenze e si ripropone per la zona Champions. La Roma convince un po’ meno, mentre ho l’impressione che Inter e Juve potrebbero rientrare in corsa per l’alta classifica, non per lo scudetto. È un campionato bellissimo, se devo indicare le squadre da scudetto direi Napoli e Milan. Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti hanno fatto qualcosa di straordinario, la società ha abbassato il monte ingaggi e tutto ciò che è stato fatto è riuscito alla perfezione… Mi sento solo di dire che alle prime difficoltà bisognerà mantenere la calma”.