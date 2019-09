Graziani: "Llorente? Avrei investito in altri ruoli, Koulibaly non è in forma. Sulla Juventus..."

Notizie Calcio - Ciccio Graziani, campione del mondo con l'Italia nel 1982, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Rabiot e Ramsey a parametro zero sono dei bei colpi. Rabiot non mi sembra un fenomeno da quello che ho visto, Ramsey bisogna vederlo in campo. Il Napoli ha Lozano che ha cambiato la partita a Torino contro la Juventus e se il buongiorno si vede dal mattino...".

"La Juventus detta delle condizioni che tutti accettano, ti fanno diventare un soldatino svizzero. Non mi preoccupa la gestione dello spogliatoio in quella società. Il fatto che non hanno venduto alcuni calciatori significa che devono sopportare un patrimonizio finanziario che può mettere in difficoltà. Se si possono mantenere tutti questi calciatori, si gioca un altro anno dal secondo posto in giù. Alla Juventus c'è una doppia squadra, sono costruiti per vincere in Europa. I tifosi della Juve non esultano manco più alla vittoria dello scudetto: allora facciamo una cosa, lo scudetto al Napoli e la Champions alla Juventus".

"Gol subiti dal Napoli? Non è un problema solo di Manolas e Koulibaly, difendono anche i terzini e i centrocampisti. E' strano vedere il Napoli subire tutti questi gol. Sono momenti particolari e non si capisce perché una squadra così forte subisce così tanti gol. Forse l'arrivo in ritardo di Koulibaly non ha innescato i giusti meccanismi difensivi. L'inizio di Koulibaly non è dei migliori ma ci sta visto che ha iniziato la preparazione il 15 agosto".

"Llorente? Mi stupisce, avrei speso qualcosa in più in un altro ruolo. E' l'alternativa a Milik e penso che possa servire per le tante competizioni che il Napoli ha da fare".