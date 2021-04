Graziani: "Le assenze hanno pesato ma qualche colpa Gattuso ce l'ha! Fonseca? A Roma si è fatto la corazza, può essere da Napoli"

Napoli Calcio - Ciccio Graziani è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il Napoli deve affrontare il Crotone come se fosse la Juve e poi pensare alle altre. La partita più importante di tutte è quella contro la Juve che rischia di restare fuori dalla Champions League. E' un qualcosa di clamoroso. Fonseca? Si sta dimostrando un ottimo tecnico ma non so cosa succederà con Gattuso. Fonseca parla più lingue e in Italia si è fatto la corazza a Roma. Nell'arco della stagione anche io ho criticato Gattuso, non è senza colpe ma le assenze hanno pesato".