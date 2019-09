Graziani: "Icardi? Faccio un appello a Mauro. So che l'Inter..."

Ciccio Graziani ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportmediaset: “Icardi è un problema serio, è scoppiata la guerra: c’è speranza fino a domani. Io gli faccio un appello: Mauro, tira fuori l’orgoglio, pensa ai tuoi interessi, non fare la guerra che fa danni. Pensa alla tua carriera, non puoi rimanere due anni fermo, anche se strapagato: l’Inter avrebbe anche questa grande forza. Ci sono club importanti, puoi andare a misurarti in Champions: non irrigidirti. Dai retta a un fratello maggiore: vai a giocare. L’Inter è pronta ad un rinnovo e ad un prestito”.