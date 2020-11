Graziani: "Giornata poco brillante per Insigne, mi aspettavo di più. Petagna? Ha giocato troppo poco"

Francesco Graziani, ex attaccante di Roma e Torino, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Gattuso ha difeso la squadra ieri, ma parlerà coi calciatori dicendogli che l'atteggiamento deve essere diverso. Non mi sembra che il Napoli abbia fatto così male anche se in fase offensiva sono stati tutti al di sotto delle aspettative, complice anche un buon lavoro della difesa del Milan. Non è stato il Napoli che il pubblico s'aspettava, il voto è sotto la media purtroppo. Gattuso fa bene a prendersi delle responsabilità per salvaguardare il discorso squadra. Se vediamo la classifica, col punto di penalizzazione, non è malvagia quella del Napoli. C'è tempo per recuperare. Ci voleva qualcuno forte fisicamente al Napoli, Petagna non ha fatto male, ma ha giocato pochissimo. Non ci dimentichiamo che il Napoli è stato penalizzato dalla prima ammonizione a Bakayoko che grida vendetta. Undici contro undici il Napoli ha messo alla corda il Milan che faceva fatica a ripartire. Il Napoli ci ha abituato troppo bene negli ultimi trenta metri. Ieri mi aspettavo qualche giocata superlativa di Insigne, ma è incappato in una giornata poco brillante. Roma? Esame importante per il Napoli ed anche per i giallorossi".