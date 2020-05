Grassani: "Siamo vicini alla meta, col precedente protocollo nessun medico si sarebbe preso la responsabilità. Contratti in scadenza? Servono adeguamenti per finire la stagione"

Ultime calcio - Mattia Grassani, avvocato, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Grassani

"Mancava solo un muro per arrivare alla meta: con questo dialogo e proposte, siamo a metà dell'ultimo muro. Siamo vicini, è tutto più possibile per ripartire. Ogni parte cerca di portare a casa qualcosa, ma sono integrazioni di buonsenso, soprattutto se si parla della responsabilità del medico sociale. Sarebbe stato difficile, con la precedente stesura del protocollo, trovare medici che si sarebbero presi responsabilità civili e penali. Superati tutti gli scogli, possiamo arrivare a vedere la luce e poter ricominciare. Contratti in scadenza? La questione contrattuale è stata preceduta da un provvedimento che è quello del differimento del termine della stagione. Se prima del 2 di agosto, nessun club può far allenare il nuovo giocatore acquisito, ecco che da questa base si può pensare ad una taratura e adeguamento dei contratti di prestazione sportiva. Il salto che si chiede, del 30 di giugno, è stato già fortemente agevolato da Gravina con la decisione presa. Lega Pro? Il rischio di un'estate avvelenata da ricorsi è tanto, ma vale anche per le altre categorie che rischiano di non ripartire come la B. L'assemblea della Lega Pro deve poi essere portata al Consiglio Federale che ha la decisione e gestione del tutto. E' lì che la delibra verrà recepita integralmente o parzialmente. Il consiglio federale del 20 mggio sarà epocale e deciderà come andare in campo e la gestione delle categorie".