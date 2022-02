Gene Gnocchi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Tifo Parma e resto interessato però alla lotta scudetto in Serie A. Se l’Inter non fa il risultato rientrano tutte in gioco. Il gioco del Napoli è quello più bello di Serie A. Lobotka è la sorpresa della prima parte di annata napoletana, sa sempre cosa fare e fa sempre la cosa giusta".