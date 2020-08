Giuntoli: "Siamo concentrati, proveremo a fare l'impresa! Insigne sta bene, cambio Ancelotti-Gattuso decisione dolorosa"

Ultime notizie calcio Napoli – Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita contro il Barcellona. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Siamo concentrati, sperando di fare una partita tosta e provando a fare l’impresa. L’ambiente è certamente affascinante. E’ una partita complicata ma siamo convinti di poter dare fastidio a questo Barcellona. Insigne sta bene. Le società sono sovrane, prendono decisioni. La decisione di mandar via Ancelotti è stata sofferta ma ha dato i risultati, abbiamo vinto anche la Coppa Italia. Abbiamo trovato in tante gare continuità e qualità, siamo molto contenti. Callejon, Mertens e Insigne titolari in una serata così? Dà sempre grande emozione vedere questi tre grandi campioni giocare, nella rosa ci sono grandi calciatori che anche nel futuro non li faranno rimpiangere”.