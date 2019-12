Giuntoli a Sky: "Non voglio parlare di Ancelotti, stasera testa solo al campo. Genk? Adesso ha una soluzione in più"

Ultime notizie calcio Napoli - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita contro il Genk. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Ancelotti? Non ne voglio parlare, è un appuntamento troppo importante stasera e vogliamo pensare solo alla partita. E’ un traguardo molto importante che può darci anche uno slancio, voglio parlare solo di questo. E’ stata una vigilia delicata, i ragazzi troveranno grandi motivazioni per questo obiettivo e credo che lo centreranno. Il Genk? Con questo attaccante hanno più soluzioni, con questo allenatore hanno un approccio più offensivo. Avranno come soluzione anche quella di lanciare la palla alta su di lui”.