Giuntoli-Juventus, Bargiggia: "ADL non farebbe muro per tenerlo, per ora non ci sono segnali"

Calciomercato Napoli - Le ultime di calciomercato di Paolo Bargiggia sulla Juventus e il possibile arrivo di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo;

"Il DS è legato al Napoli ancora per due anni. Le voci sull'interesse della Vecchia Signora per il dirigente vanno avanti da diverso tempo. Già lo scorso anno si parlava di un possibile approdo di Giuntoli alla Juventus. Da quello che so io al dirigente non sono arrivati segnali da Torino. Parliamo di un dirigente molto apprezzato per il grande lavoro che ha svolto sul mercato, giustamente ben pagato. Ricordiamo che il mercato dei DS non è come quello degli allenatori. Se la Juventus facesse una offerta a Giuntoli e il dirigente l'accettasse, De Laurentiis non farebbe muro per tenerlo. Al momento, tuttavia, lo ripeto, non ci sono segnali che vanno in questa direzione".