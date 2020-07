Giuntoli: "Gattuso vuole restare e noi vogliamo continuare con lui, non ci saranno problemi per il rinnovo! Callejon? Deciderà lui"

Ultime notizie calcio Napoli - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita contro il Milan. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Sicuramente Gattuso sarà emozionato, vive sempre la vigilia di una partita ad alta tensione. Ovviamente sarà molto emozionato nell’affrontare la sua ex squadra. Rinnovo? Non ci sono problemi. Lui vuole restare e noi vogliamo continuare con lui. Callejon sa che questa è casa sua, deciderà lui cosa fare. Dobbiamo continuare così, siamo molto contenti e non pensavamo di riuscire subito a tornare ai livelli degli ultimi anni”.