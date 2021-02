Giuntoli: "Scelta la difesa a tre per due motivi, crediamo di potercela fare! Decisioni su Gattuso stasera? Assolutamente. Su Osimhen e Mertens..."

Ultime notizie calcio Napoli – Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita di Europa League contro il Granada. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Gattuso ha scelto la difesa a tre per dare continuità a Maksimovic e Rrahmani nonostante il recupero Koulibaly, è una soluzione anche per dare magari maggiore compattezza in difesa. Crediamo di avere gli strumenti per ribaltare la sconfitta dell’andata. Osimhen ha avuto un calo di zuccheri e resterà a riposo per tornare la prossima settimana al meglio. Un po’ di riposo può fargli bene. Gattuso resta al di là del risultato di questa sera? Assolutamente. Diamo una grande attenzione al bilancio, facciamo le cose con grande oculatezza e questo ci ha portato ad essere competitivi anche fuori dal campo. Abbiamo risentito del periodo ma cerchiamo di tener duro, continuando su questa linea. Mertens? E' stato fuori due mesi. Ha lavorato un po' di più rispetto a Mertens, contiamo di averlo oggi già tra qualche minuto. Poi ovviamente avrà bisogno di altro tempo per tornare al top".