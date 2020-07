Giuntoli: "Apertura dell'agente di Osimhen, vediamo nei prossimi giorni. Stagione soddisfacente che può diventare straordinaria"

Ultime notizie mercato Napoli – Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita contro l’Inter a Sky Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“E’ una gara molto importante dopo un periodo di flessione in termini di prestazioni più che di risultati. Osimhen? L’agente ci ha dato un’apertura, vediamo nei prossimi giorni. Dobbiamo trovare la voglia di fare un girone di ritorno congruo al valore della squadra per poi partire al meglio l’anno prossimo. Con la media punti del girone di ritorno potevamo andare anche in Champions League, poi in Coppa Italia ed in Champions abbiamo fatto bene. La stagione è stata soddisfacente e può diventare straordinaria con una impresa a Barcellona”.