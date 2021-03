Giuffredi: "De Laurentiis farà di tutto per tenere Gattuso, capirà di aver sbagliato valutazioni. Bisogna dare continuità al progetto"

Calciomercato Napoli - Gattuso Napoli. A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Hysaj, Di Lorenzo e Mario Rui per parlare delle ultime sul Napoli.

Calciomercato: Gattuso-Napoli, le parole di Giuffredi

"Critiche alla squadra e a Gattuso? Sono state ingiuste, il Napoli al completo recuperando Mertens, Osimhen, Fabian Ruiz, Koulibaly cosa sta esprimendo. Avendo avuto tutti all'inizio dell'anno a disposizione avrebbe lottato per lo Scudetto. Il riassunto delle critiche ingiuste sta tutto nella prestazione di ieri.

De Laurentiis? Nei momenti difficili il datore di lavoro deve mettersi davanti e fare da corazza per squadra per allenatore. C'è stato qualche errore da parte del club nel non capire il momento della squadra e non intervenendo nel dare serenità.

Sarà Gattuso? Per me anche se vince lo Scudetto non rimarrà più a Napoli e fa anche bene per com'è stato trattato. Per alcuni mesi è stato massacrato giorno e notte, credo che le sue scelte siano altrove. De Laurentiis ha cambiato idea? Io sono convinto che il presidente farà di tutto per tenere Gattuso, si renderà conto che ciò che è successo era figlio di un'annata sfortunata. Credo però che l'uomo Gattuso sia stato toccato nell'anima e non abbia voglia di rimanere.

Per ottenere risultati bisogna lavorare con lo stesso allenatore per anni. La scelta migliore sarebbe stata continuare con Gattuso per continuare un discorso tecnico già avviato da tempo".