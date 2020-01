Giroud, l'intermediario: "Mertens al Chelsea per sostituire Olivier? Per gli inglesi l'affare è tramontato, il belga vuole restare al Napoli"

Calciomercato Napoli - Il futuro di Dries Mertens è appeso ad un filo, fra rinnovo col club azzurro e nuova squadra. Da giugno, quando sarà libero perchè in scadenza 2020 per quanto riguarda il contratto col Napoli.

Nelle ultime ore si è parlato molto della possibilità di trasferirsi al Chelsea, ma Dries Mertens pare aver scelto Napoli, almeno per altri sei mesi. Vincenzo Morabito, intermediario di Giroud, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Giroud? Siamo bloccati, non possiamo dire nulla nè all'Inter nè alla Lazio. Il Chelsea è alla ricerca di un sostituto. Non può essere Dries Mertens. Secondo il Chelesea la trattativa per il belga è definitivamente tramontata, il calciatore vuole restare al Napoli".