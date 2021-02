Giordano: "Napoli-Juventus sarà difficile per entrambe, abbiamo sopravvalutato gli azzurri. Mazzarri il miglior allenatore della gestione ADL"

Napoli calcio - Bruno Giordano, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tmw Radio.

Napoli-Juve, un pensiero su questa importante partita:

"Faccio i complimenti a Pirlo, va subito al dunque e non fa giri di parole. Più uno parla semplice, più il tifoso è contento. Sarà una partita difficile per entrambe. E' chiaro che il Napoli è sotto la lente d'ingrandimento per le vicende che coinvolgono Gattuso. La Juventus è in un momento positivo, poi mancherà anche il pubblico e sappiamo quanto possano fare in caso di difficoltà. Se dovessi fare la partita io, andrei subito ad aggredire una squadra in difficoltà".