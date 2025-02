Giordano: "Il Napoli si è assunto un rischio sul mercato. Manna? Sbagliato parlare di ricatti"

Antonio Giordano ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte:

"Nonostante ieri, penso che il campionato si deciderà all'ultimo momento. E' un campionato equilibrato - ha detto il giornalista della Gazzetta dello Sport a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre - che il Napoli sta meritando di guidare, lo dice la classifica del resto. Con la Fiorentina la squadra di Conte ha passeggiato, invece l'Inter ha subito tre gol e una sconfitta netta. Questi tre punti di vantaggio sono la sintesi di un ottimo lavoro svolto da tutti, da Conte, dai calciatori e dalla società. E' chiaro che il ricordo più fresco è legato al mercato, deludente. E speriamo che non si alimentino rimpianti per questo. Il Napoli si è assunto un rischio, se dovesse venire un raffreddore a Neres potrebbe andare in difficoltà. Manna ha tenuto una conferenza meravigliosa, ma non si parli di ricatto ma di semplici condizioni di mercato. Ma ormai è un discorso che fa parte del passato: Conte saprà trarre il massimo. Anche perchè gli altri meriti acquisiti del Napoli sono indiscutibili. E, in ogni caso, non sarebbe mai un fallimento se il Napoli non riuscisse a vincere lo scudetto, ci mancherebbe"