Giordano: "Gol Mctominay emblema di modernità e idee! Media Scudetto perfetta"

"Arriva la decima vittoria in 14 partite: media scudetto perfetta per Conte che vince con un gol emblema di modernità ed idee. Perché Anguissa porta via Walukiewicz a Kvara facendo sovraccarico a sinistra: la giocata, poi, dello georgiano che è deliziosa per il gol dí McTominay. Il Napoli è anche fortunato, ma 9 clean sheet sono un messaggio chiarissimo all’Inter, alla Juve e all’Atalanta: per lottare contro questa capolista dovranno alzare l’asticella per la corsa al tricolore".

Questo il tweet del collega di Radio CRC, Marco Giordano, post Torino-Napoli 0-1.