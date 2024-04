Gifuni svela: "De Laurentiis si è sentito con Italiano pochi giorni fa, ho saputo una cosa da persone a lui vicine"

Gianluca Gifuni, presente a ‘Il Bello del Calcio’ su 11 Televomero, ha parlato del futuro della SSC Napoli e del possibile nuovo allenatore azzurro:



"De Laurentiis si è sentito con Italiano settimana scorsa. Ho saputo da persone vicine all'allenatore che lui sta facendo riflessioni in merito all'offerta azzurra. Ovviamente è inorgoglito del fatto che il Napoli stia pensando a lui, sarebbe onorato di allenare il Napoli. Ma avrebbe una difficoltà in caso di ingerenze presidenziali. Avrebbe imbarazzo e poca disinvoltura se arrivassero delle imposizioni da parte del presidente, ed ecco il motivo per cui Italiano sta riflettendo se accettare o meno l'offerta del Napoli".