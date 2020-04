Gianni Di Marzio: "Prenderei subito Ibrahimovic al posto di Milik. Mertens? S'è già messo d'accordo col Napoli"

Serie A - Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli, parla a Marte Sport Live:

“Mertens? Credo che già si sia messo d’accordo con il Napoli, bisognerà formalizzare il tutto al più presto. Non vedo troppi problemi all’orizzonte. Il Napoli dovrà pensare bene cosa fare con alcuni giocatori importanti che voleva vendere. Il mercato sarà diverso. Proverei a tenere Koulibaly e Allan. Mi terrei Zielinski, aggiungerei soltanto un attaccante veramente forte, qualora dovesse partire Milik. Ibrahimovic? Io lo prenderei, per questi campioni non è mai una questione di età. Fisicamente sta bene. Il taglio degli stipendi? I calciatori che guadagnano tanto devono darsi una regolata, c’è gente che fa fatica ad arrivare a fine mese. Siamo di fronte ad un’emergenza e questa è la nostra priorità”.