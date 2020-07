Gianni di Marzio: "Demme e Lobotka non fanno la differenza! Invece di spendere 40 mln per Lozano, avrei preso Tonali"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore

“Tra Diawara, Demme e Lobotka toglierei l’ultimo. Diawara è il classico regista basso, ha molta copertura in profondità ed è bravo nella fase difensiva mentre in quella offensiva è bravo sulle palle alte. Demme in questo Napoli ci può stare, ma certo non fa la differenza, al pari di Lobotka. Tonali lo prenderei, ha piedi buoni, ha carattere e non vuole perdere mai. Poi, ha 20, 30 metri di giocate e quindi la palla la fa girare per cui anziché spendere 40 milioni per Lozano, avrei preso Tonali. Koulibaly è tra i primi 3 difensori al mondo e quindi se va venduto, il Napoli deve valutare bene il sostituto. Nandez per Allan? E’ un buon giocatore, molto cattivo. Lozano non lo farei giocare al Camp Nou perchè essendo un piccoletto rapido, nel contropiede che immagino il Napoli farà a Barcellona, non lo vedo bene. Dal punto di vista fisico Lozano può migliorare muscolarmente, ma la sua costituzione fisica è quella, può migliorare nella potenza muscolare”.