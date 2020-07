Genoa, Nicola: "Oggi la nostra miglior prestazione, avremmo meritato il pareggio!"

Ultime notizie calcio Napoli – Davide Nicola, allenatore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Sono assolutamente soddisfatto della prestazione dei ragazzi, si è rivista una squadra aggressiva. Non mi sono divertito per la sconfitta ma si è vista una squadra aggressiva e propositiva. Abbiamo fatto una prestazione molto importante. Eravamo ultimi e schiantati, abbiamo la possibilità di toglierci, dopo la sosta, delle soddisfazioni. Ora essere un punto avanti o indietro conta poco, vogliamo ripartire dalla prestazione di questa sera. Nel gioco di posizioni del Napoli rientrava la nostra ala e si tornava a cinque, con tempi di scalata più lunghi. Eravamo costretti ad abbassare il baricentro, mentre nella ripresa siamo stati più aggressivi. Noi siamo questi. C’è stata la reazione, dobbiamo sapere che ottenendo un certo tipo di gioco si possono ottenere certi risultati. E’ stata la nostra miglior prestazione contro una grande squadra come il Napoli. Se avessimo pareggiato, non ci sarebbe stato nulla da dire. Dobbiamo continuare a fare questo tipo di calcio credendo fino in fondo alla salvezza. Sette partite non sono poche, ci sono tanti scontri diretti e dobbiamo essere convinti di poter ottenere la salvezza".