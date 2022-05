Genoa, Blessin su Criscito: "Il calcio ti esalta e ti fa piangere, i rigori li sbaglia solo chi li tira"

Momento delicato per il Genoa e per il suo capitano Domenico Criscito, che ha fallito nel finale del derby un rigore decisivo. Del difensore ha parlato oggi in conferenza stampa il tecnico rossoblù, Alexander Blessin: "Ho parlato con lui dopo la partita. Questo è il calcio e ti porta ad esaltarti e a piangere. Quando abbiamo avuto il giorno libero ho parlato con lui, ha dimostrato responsabilità perché non sbaglia chi non li tira i rigori. Aveva una grande responsabilità al 95' calciare un rigore per l'1-1 sotto la nostra gradinata e lui l'ha avuta. Una volta ho sbagliato un rigore e la palla è volata 300 metri sopra la porta, Benzema due settimane fa ha sbagliato due rigore e ora ha segnato. Sono convinto come Mimmo il prossimo rigore segnerà. È capitato a tutti di sbagliare un rigore. Ora bisogna rialzarci tutti quanti con Mimmo, noi l'abbiamo aiutato in tutti i sensi. Noi vinciamo tutti insieme, perdiamo tutti insieme e andiamo avanti tutti insieme".