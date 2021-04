Genoa, Ballardini: "Juve carica di motivazioni, la gara come quella con il Napoli da energia e consapevolezza"

Serie A - Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato alla viglia del match con la Juventus: “Domani sarà un’altra partita ed è tutto diverso. Entrambi abbiamo motivazioni altissime. Servirà tanta corsa per essere competitivi. Sarà una partita bella, tirata, tecnicamente e agonisticamente piacevole. Sono abituati a fare tante partite e hanno una rosa con qualità elevatissima. Una gara come quella col Napoli ti da energia e consapevolezza. Affronteremo una squadra in grande salute. Sono convinto che faremo una buonissima partita".