Genk, il CEO: "Dura fare punti in questo girone ma siamo felici di ritrovare Koulibaly"

Erik Gerits, CEO del Genk, ha così parlato del raggruppamento di Champions League in cui è inclusa la squadra belga, che comprende anche il Napoli, oltre a Liverpool e Salisburgo, in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com: "Come club belga siamo molto realistici: sia Liverpool che Napoli, ma anche il Salisburgo, sono squadre davvero fortissime e sarà difficilissimo fare punti o pensare di passare, ma faremo il nostro meglio. Soprattutto in casa, dove spesso abbiamo colto i nostri migliori risultati".

Sul ritorno di Kalidou Koulibaly contro la sua ex squadra, da avversario: "È un ragazzo tremendamente a posto e un calciatore davvero fenomenale. Siamo davvero felici di rivederlo, così come il belga Mertens. Siamo felici di poter giocare contro i forti giocatori che ha il Napoli".