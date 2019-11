Schira: "Napoli-Amrabat, sensazioni positive: offerta da 10 mln più bonus! Le ultime su Ibra, Mertens e Callejon"

Notizie Calcio - Il collega Nicolò Schira è intervenuto alla trasmissione 'Napoli Magazine'. Ecco quanto dichiarato: “Nel momento più difficile del Napoli negli ultimi anni è arrivata la prova d'orgoglio che tutti auspicavano, ora il punto di Liverpool deve rappresentare la svolta anche in campionato perché è davvero una bestemmia vedere una squadra così forte tanto lontana dalla vetta della classifica. Qualcosa può cambiare dopo il messaggio social del presidente, anche se le situazioni di Callejon e Mertens esulano dal discorso multe. Il Napoli ha fatto un'offerta ai due calciatori che per ora non hanno ancora risposto, per lo spagnolo c'è una proposta importante dalla Cina e dal suo maestro Benitez, per entrambi c'è ancora distanza tra offerta e richiesta e attendiamo i prossimi sviluppi per capirne di più. Le scelte di Ancelotti per Liverpool sono state tutte azzeccate e hanno premiato la squadra ma poco cambia per il futuro, c'è ancora tanto tempo per raddrizzare la situazione in campionato, perché basta davvero poco per cambiare orizzonti e prospettive anche se, oggi, non ho la sensazione che possa restare a Napoli il prossimo anno.

Amrabat è una scelta per la prossima stagione, il Napoli vuole chiudere l'operazione a gennaio per anticipare i tempi, il Verona parte da una richiesta di 15 milioni mentre il Napoli ha risposto con 10 più bonus, la sensazione è che la trattativa sia ben avviata anche per l'offerta al calciatore che dovrebbe firmare un quinquennale da 1,4 milioni di euro a stagione.

Ibrahimovic? Bisogna prima di tutto sapere cosa vuole fare, poi eventualmente capire quale sarà la sua destinazione, comunque Milan e Napoli credo siano avvantaggiate sul Bologna che sta facendo una corte serrata allo svedese. Castrovilli è stato già seguito dagli osservatori azzurri la scorsa stagione, rimasto a Firenze ora è difficile strapparlo alla Fiorentina che lo valuta non meno di 30 milioni ma è un nome che piace. Castagne, invece, è stato trattato la scorsa stagione e potrebbe essere un elemento interessante in chiave Napoli considerato il destino di Ghoulam, un po' scomparso dai radar. Una valutazione più reale per Haaland è tra i 40 e i 50 milioni, bisognerà capire chi vuole effettivamente fare un investimento importante per un attaccante molto forte ma anche tanto giovane. Sicuramente il mercato estivo del Napoli sarà tra i più scoppiettanti”.