Gazzetta, Malfitano: "Rinnovo Insigne, per ora le parti in causa non hanno nessuna intenzione di firmare"

Ultime notizie calcio Napoli - Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Per il momento, per quelle che sono le notizie in mio possesso, non c'è nessuna intenzione né da parte di Insigne né da parte del Napoli di firmare questo rinnovo. Ovviamente mi auguro che le cose possano andare in maniera differente, ma riporto quello che al momento sono le informazioni che ho io".