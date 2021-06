Gazzetta, Malfitano: "Fabian Ruiz non è un top player, impossibile venderlo a quelle cifre"

Napoli - Mimmo Malfitano della Gazzetta dello Sport è intervenuto sulle frequenze di Radio Crc Targato Italia durante la trasmissione Arena Maradona:

“Credo che non far giocare la Salernitana in Serie A sarebbe un grande affronto per Salerno e per la gente, andrebbe a creare dei sospetti sul merito sportivo. Sta a Gravina, Dal Pino e Lotito trovare una soluzione in tempi brevi.

Fabian Ruiz? Quando lo dicevo ero impopolare, per me non è un top player: ce ne sono tanti di giocatori come lui sul mercato, anche a prezzi inferiori. Al momento non ci sono assolutamente possibilità che vada via. Questo mercato non contempla cifre del genere. Emerson Palmieri? Bisogna vedere la situazione legata all’ingaggio del giocatore. Se dovesse saltare quest’operazione si potrebbe virare su Gudmundsson, terzino del Groningen, che piace tanto a Giuntoli”.