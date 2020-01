Gazzetta, Malfitano a CN24: "Lo stadio senza curve è una pena, rimasero sbalorditi anche alcuni colleghi milanesi..."

Ultimissime calcio Napoli - Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Il Napoli è in una condizione psicologica dalla quale non riesce a venire fuori, le scorie degli ultimi mesi non sono state del tutto smaltite. Di conseguenza ci troviamo al cospetto di una situazione che vista così sembra difficile da poter venire fuori però è chiaro che non ci si può arrendere. Bisogna insistere, lavoro che dovrà fare Gattuso. Io non capisco il motivo per cui quattro/cinque giocatori importanti non riescano a ritrovarsi".

"Il Napoli negli ultimi tre anni ha perso i punti fermi di una squadra che con Sarri ha fatto grandi cose".

"Qualcosa di positivo c'è come la reazione della squadra che non si sono lasciati andare. Prendere gol dall'Inter per una scivolata di Di Lorenzo rappresenta anche un po' di sfortuna anche se Gattuso non vuole sentire questa parola".

"Lo stadio senza le curve è una pena assoluta, ieri parlavo con alcuni colleghi milanesi e si domandavano come mai lo stadio fosse così tranquillo".