Gazzetta, Laudisa: "Nandez alla Juventus può chiudersi nelle ultime ore"

Carlo Laudisa de La Gazzetta dello Sport è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il Real Madrid ha offerto 50 milioni per avere subito Mbappe, ma non ha mai ricevuto risposta. Non mi risultato che Haaland preferisce il Barcellona alla Premier League. Vedremo se la Juve riuscirà a prendere Nandez. Kaio Jorge ha dato disponibilità per approdare al Cagliari".