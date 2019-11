Carlo Laudisa, esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli:

"I segnali per il rinnovo sono più incoraggianti per Zielinski che per Callejon e Mertens. E i problemi delle ultime settimane hanno reso ancor più complicata la situazione degli altri due. Ibrahimovic? E' una lotta a due tra Milan e Bologna. Il Napoli si è defilato, ha altre situazioni da affrontare".