Gazzetta, Garlando: "Sarri sta attraversando il momento più difficile della sua carriera! Credo che la società e lo spogliatoio abbiano abbracciato poco il suo progetto"

A Radio Marte, durante Marte Sport Live, è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando, rilasciando alcune dichiarazioni:

”Credo che la lotta per il titolo non si sia mai chiusa, se poi consideriamo le difficoltà palesate dalla Juve e la buona condizione e il calendario dell’Inter, credo sarà molto avvincente. Sono curioso di vedere come ripartirà la Lazio. Gattuso ha fatto qualcosa di eccezionale se consideriamo non solo l’aspetto tattico ma soprattutto quello umano, con un gruppo che si è rinsaldato quando sembrava oramai impossibile. Rino ha ripreso qualcosa di Sarri ma ha reso la difesa più forte. I 12 punti di distacco dall’Atalanta sono tanti, forse troppi. Gattuso fa bene a crederci, fosse anche arrivare in una certa condizione alla grande sfida contro il Barcellona per giocarsi il tutto per tutto. Sarri sta attraversando il momento più difficile della sua carriera. Credo che la società e lo spogliatoio abbiano abbracciato poco il progetto tecnico dell’allenatore. Saranno dodici giornate molto dure per la Juventus”