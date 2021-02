Gazzetta, Di Caro: "Gattuso via da Napoli a giugno, è già deciso. Servirebbero calciatori con gli attributi che fumano"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Andrea Di Caro, vicedirettore della Gazzetta dello Sport:

"Il Napoli è una squadra da scudetto, purtroppo ha perso tante partite, normale che venga messo tutto in discussione. Il futuro di Gennaro Gattuso, inutile girarci intorno, è già deciso. Alla fine della stagione le strade della società azzurra e quelle del tecnico si divideranno. Gattuso non sarà più il tecnico del Napoli, è così chiaro".

Di Caro ha rivelato anche dei contatti che il presidente Aurelio De Laurentiis ha avuto con altri allenatori: "Se un presidente cerca altri allenatori, questo significa, che alla fine si cambierà tutto. Le cose non vanno benissimo, purtroppo in certi frangenti, c'è bisogno di giocatori che hanno gli attributi che fumano, non tutti li possiedono. Vediamo come andrà a finire, ma da quello che vedo la strada è stata tracciata, alla fine di questa stagione agonistica, Gattuso dirà addio al club azzurro".