Gazzetta, D’Angelo: "Ostigard andrà via dal Napoli, Natan piace a due squadre di A"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport Vincenzo D’Angelo, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Leo Ostigard andrà via dal Napoli, come voleva fare già nello scorso mese di gennaio, così come il brasiliano Natan che potrebbe trovare una destinazione in prestito: piace al Verona e all’Empoli, magari un’annata da titolare non può che fargli bene. Considerando l’assenza di coppe, giocare di più altrove potrebbe essere la scelta migliore”