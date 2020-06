Gazzetta, D’Angelo a CN24: "Napoli-Inter? Conte opterà per la formazione migliore, mandare la Primavera era solo una provocazione"

Notizie calcio Napoli - Il giornalista della Gazzetta dello Sport Vincenzo D’Angelo è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“L’Inter praticamente ha fatto una nuova preparazione atletica, alcuni nerazzurri hanno accusato risentimenti muscolari ed acciacchi vari: il match col Napoli inizierà un ciclo, si opterà per la formazione migliore dal punto di vista fisico. Quella di mandare a Napoli la Primavera era una provocazione per sottolineare il malcontento nei confronti della Lega, l’Inter non vince un trofeo dal 2011 e già dallo scorso anno i nerazzurri sperano di alzare di nuovo una coppa: mandare la Primavera era una provocazione nei confronti delle date delle partite da giocare. Conte vorrebbe che la squadra fosse già in palla sin dal primo match: Sensi è stato ritrovato dopo aver sorpreso nei primi mesi, i problemi fisici l’hanno messo in disparte. Eriksen invece ha dimostrato di avere dei colpi che alla squadra mancavano, ma bisogna abbinare il furore alla qualità che già ha messo in mostra. Mertens? Si è sempre detto che la sua intenzione fosse quella di rimanere a Napoli per prolungare il contratto, non credo a colpi di scena clamorosi anche perché l’Inter ci ha provato ed aveva un’idea di massima per un accordo, ma a questo punto manca solo l’ufficialità del rinnovo col Napoli”