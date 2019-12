Gazzetta, D'Angelo: “Inter decisa su Kulusevski. Può arrivare anche Vidal”

Notizie calcio - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Vincenzo D'Angelo, Gazzetta dello Sport:

“L'Inter è andata decisa su quello che era un obiettivo piuttosto palese. Ha deciso di muoversi adesso, ma per giugno. Kulusevski ha caratteristiche importanti, può fare qualsiasi ruolo dal centrocampo in su. Vuole chiudere questa grande stagione al Parma, l'Inter ha bisogno di un giocatore pronto subito per la lotta scudetto. Vidal? Sicuramente, ma bisogna trovare gli incastri giusti. La società non andrebbe oltre un prestito, ma il Barça ha aperto il fronte cessione con un esborso economico anche perché devono mettere in cascina 150 milioni, non vogliono regalarlo".