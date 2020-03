Gazzetta - Coronavirus, l'ex capitano del Napoli Basket torna a casa: la situazione migliora di giorno in giorno

Notizie Basket Napoli - Matteo Malaventura torna a casa. Come racconta l'edizione online de La Gazzetta dello Sport, l’ex cestista pesarese lascia l’ospedale e proprio nel giorno della festa del papà raggiunge la sua amata famiglia. “Regalo più bello non poteva farci. Matteo è ancora debole e la polmonite non è passata, ma averlo con noi è già un grande successo”, ci dice con una certa emozione la moglie Marianna. Matteo dovrà stare in isolamento e andranno usate tutte le precauzioni del caso, però la situazione migliora giorno dopo giorno.