Gattuso: "Troppi errori nel secondo tempo. Hanno strumentalizzato le mie parole su Ancelotti, non ho offeso nessuno! Dal mercato mi aspetto...Lobotka e basta! Su Demme..."

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista alla RAI, al termine della gara vinta col Perugia. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Abbiamo fatto una buona partita, specialmente nel primo tempo. Nel secondo siamo calati fisicamente. Dobbiamo migliorare, non basta ciò che stiamo facendo. Lozano gha fatto una buona partita, deve trovare continuità. Nel secondo tempo ho visto tantissimi errori e dobbiamo rivedere qualcosa. In questi giorni son state fatte troppe polemiche su Ancelotti che per me è stato un padre calcistico. Abbiamo due metodi diversi di lavorare, ho detto che abbiamo toccato il fondo, ma il fondo l'ho toccato io. Ho solo cambiato metodologia di lavoro e i calciatori stanno facendo qualcosa di nuovo. Non ho offeso nessuno. La tipologia di stare in campo è totalmente diversa quella di Carlo. Se ogni volta strumentalizzano cioò che si dice non va bene. Dobbiamo essere corretti. Demme? E' un calciatore che è stato il capitano del Lipsia, conosce il calcio, è un palleggiatore. Oggi scalava troppo in avanti ed abbiamo lasciato spazi davanti la difesa, ma dopo pochi giorni ci può stare. Fiorentina e Juventus al San Paolo? Mi aspetto che miglioriamo a livello fisico e mentale riuscendo a dare continuità al nostro gioco. Non possiamo fare 45' bene i restnti ci mettiamo in difficoltà da soli. Mercato? Non mi aspetto nulla, spero di avere presto Lobotka, poi basta. Il Napoli ha dei valori, ma deve ritrovarsi".