Gattuso sul modulo: "Ho il 4-3-3 in testa, ci sono i giocatori giusti per farlo" [VIDEO CN24]

Gennaro Gattuso, nuovo allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Il modulo? Vediamo, non voglio dare vantaggi. In questo momento ho il 4-3-3 nella testa. Ho i giocatori giusti per fare quella tipologia di gioco. Nel mio staff mancano i due allenatori dei portieri. C'è Nista, c'è Roberto. I miei sono rimasti a casa. Ho portato Riccio, Sangermano, Tenderini. Il presidente si è pure lamentato (ride, ndr)".