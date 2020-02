Gattuso su Politano: "Ha avuto l'influenza e qualche problemino, ma ci può dare una grande mano"

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa:

"Politano è un'alternativa ed è un calciatore che fa gol, viene dentro, ha dinamicità. Ci può dare una grandissima mano. In questi due giorni ha avuto qualche problemino, la settimana prossima ti risponderò meglio.

Ha avuto anche lui l'influenza e si è allenato ieri e oggi. E' un giocatore molto, molto forte, può darci una grandissima mano. Ci ho sbattuto i denti contro di lui, ha fatto la differenza l'anno scorso nell'Inter e non sono andato in Champions League per un punto".