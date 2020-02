Ultimissime notizie Napoli - Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Torino. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Cosa cambia con Milik? Non cambierà nulla, è molto bravo a legare il gioco, ha una classe immensa. Può darci una grandissima mano come ha fatto per molto tempo. Speriamo di recuperare Dries, proverà ad allenarsi con noi oggi. So quello che può darmi Milik, è l'ultimo dei problemi".