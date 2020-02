Gattuso ironizza su Lozano: "In Messico mi hanno dichiarato guerra, non ci andrò più"

Notizie Calcio Napoli - Conferenza stampa pre Cagliari-Napoli: tra i vari temi a Castel Volturno, Gennaro Gattuso è tornato inevitabilmente anche su Hirving Lozano. Nel finale del suo discorso ironizza il tecnico azzurro:

"Voi parlate solo di Lozano perché è costato 50 milioni. Le scelte le faccio in base a come voglio giocare ma devo mettere tutti nelle condizioni ideali per esprimersi al meglio. In Messico mi hanno dichiarato guerra. Ed io che devo fare? Non ci andrò più, mi dispiace per tutti".