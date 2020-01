Gattuso su Gaetano: "L'ho provato vertice basso, solo lui e Fabian possono farlo! Vediamo lo spagnolo come sta"

Notizie Calcio Napoli - Oggi alle ore 12,30 ci sarà la conferenza stampa di Gennaro Gattuso, L'allenatore del Napoli risponderà alle domande dei giornalisti in vista della partita casalinga contro l'Inter. Ecco un estratto dalla conferenza integrale:

"Gaetano titolare? Valutiamo Fabian come sta e poi vedremo il centrocampo: Fabian e Gaetano lavorano in coppia, loro due sto alternando nel ruolo di vertice basso. Solo loro due possono farlo. Gli altri li ho provati tutti da mezz'ala. Il singolo giocatore può far vincere 1-2 partite, con il gruppo ci può essere un futuro. Spero di raggiungere una compattezza di squadra, una condizione migliore di come voglio giocare. Quando parlo qualcuno può pensare che sto buttando le mani avanti per aver trovato la squadra a pezzi. E invece no. Ci sono metodologie diverse, dobbiamo continuare a lavorare. Tra qualche settimana possiamo tirare la prima linea".